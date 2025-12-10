Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    IG Metall заявил о нежелании работать с французской Dassault в производстве истребителя FCAS/SCAF

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 15:02
    Крупнейший профсоюз в Германии IG Metall потребовал от французской компании Dassault отказаться от участия в совместном производстве истребителя нового поколения.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление заместителя главы профсоюза Юргена Кернера.

    "Мы рады сотрудничать с французскими компаниями, но не с Dassault. Мы поддерживаем европейское сотрудничество и франко-германскую дружбу, но Dassault попирает эти вещи во имя своих интересов", - заявил заместитель главы IG Metall.

    IG Metall - крупнейший промышленный профсоюз Европы, представляющий работников немецких машиностроительных, аэрокосмических и оборонных предприятий и фактически выступающий самостоятельным политико-экономическим игроком внутри Германии.

    Конфликт вокруг создании совместного франко-германского истребителя шестого поколения FCAS/SCAF связан главным образом с распределением полномочий и доступом к ключевым технологиям между французской Dassault Aviation и немецкой Airbus Defence and Space, что неоднократно тормозило проект. Dassault настаивает на ведущей роли в разработке самого истребителя и удержании контроля над критическими технологиями, в то время как Airbus добивается равноправного участия, что и стало ядром затяжного спора.

    В программе также задействованы MTU Aero Engines и Safran по двигателям, Thales и Hensoldt по электронике и системам наблюдения, а Испания участвует через Indra, отвечающую за координацию национального сегмента проекта.

