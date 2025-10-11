Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib
Xarici siyasət
- 11 oktyabr, 2025
- 15:33
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla telefon danışığı zamanı Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Qəzza üzrə razılaşmadan irəli gələn məsələlər müzakirə edilib. Türkiyənin bu əhəmiyyətli razılıqda oynadığı uğurlu vasitəçilik səyləri təqdir olunub.
Nazirlər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran ikitərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.
Son xəbərlər
15:38
Qaradağda palçıq vulkanının aktivliyi dayanıbDigər
15:33
Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edibXarici siyasət
15:33
Azərbaycan boksçuları Özbəkistanda təlim-məşq toplanışı keçəcəklərFərdi
15:29
Polis danışılmış oyunlarda iştirak edən futbolçunu matçdan dərhal sonra həbs edibFutbol
15:19
Foto
Kəmaləddin Heydərov Salyanda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
15:15
Ukrayna dronları Ufada neft emalı zavoduna zərbə endiribDigər ölkələr
15:10
Bakının Tələt Şıxəliyev küçəsində birtərəfli hərəkət təşkil edilibİnfrastruktur
14:57
Foto
Beynəlxalq konfransın iştirakçıları Zəngilan məscidində namaz qılıblar - YENİLƏNİBXarici siyasət
14:47