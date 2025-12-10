Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Азербайджан и Китай обсудили расширение сотрудничества в сфере транспорта и логистики

    Инфраструктура
    • 10 декабря, 2025
    • 15:08
    Азербайджан и Китай обсудили перспективы расширения сотрудничества в сферах транспорта и логистики.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, обсуждения состоялись на встрече замглавы данного ведомства Самеддина Асадова с делегацией Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете Китая (SASAC).

    Асадов отметил, что Азербайджан одним из первых поддержал инициатив "Один пояс, один путь", и рассматривает Средний коридор как его ключевую составляющую.

    Он рассказал об инвестициях в транспортную инфраструктуру страны и о крупных проектах в коммуникационной сфере, реализованных за последние 20 лет. Асадов отметил, что в результате активного сотрудничества со странами региона эффективность транзитных маршрутов значительно повысилась.

    Китайская сторона на встрече также была проинформирована о работе по строительству Зангезурского коридора. Отмечалось, что проект будет способствовать диверсификации региональных коммуникаций, а также поддержке устойчивого мира и благополучия в регионе.

    Стороны подчеркнули наличие больших возможностей для расширения сотрудничества в сферах транспорта и коммуникаций, обмена опытом и реализации новых инициатив.

    Azərbaycan Çinlə nəqliyyat-logistika əməkdaşlığını genişləndirməyi müzakirə edib
