    SOCAR Georgia возглавила рейтинг прямых иностранных инвестиций в Грузии

    Бизнес
    • 10 декабря, 2025
    • 15:06
    SOCAR Georgia возглавила рейтинг прямых иностранных инвестиций в Грузии

    Компания SOCAR Energy Georgia – дочка Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR – заняла первое место среди компаний, привлекших наибольший объем прямых иностранных инвестиций в Грузию.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии за третий квартал текущего года.

    Согласно данным, на втором месте расположилась компания Selfie Mobile, на третьем - IDEA Borjomi Georgia вместе с IDEA Borjomi Beverages Company Georgia Branch. В первую десятку также вошли:

    - Magticom

    - TAV Urban Georgia

    - Poti Sea Port Corporation

    - Geosteel

    - Lomisi

    - Georgia Cement

    - Mina.

    В третьем квартале 2025 года крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Грузию стали:

    - США - $93,5 млн

    - Испания - $72,1 млн

    - Турция - $70 млн.

    Наиболее привлекательными секторами для инвестиций стали:

    - Недвижимость - $91,7 млн (17,2%)

    - Транспорт - $79,8 млн (15%)

    - Водоснабжение и управление отходами - $71,5 млн (13,4%)

    - Обрабатывающая промышленность - $68,3 млн

    - Информационно-коммуникационный сектор - $54,5 млн.

