SOCAR Georgia возглавила рейтинг прямых иностранных инвестиций в Грузии

Компания SOCAR Energy Georgia – дочка Госнефтекомпании Азербайджана SOCAR – заняла первое место среди компаний, привлекших наибольший объем прямых иностранных инвестиций в Грузию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Национальной службы статистики Грузии за третий квартал текущего года.

Согласно данным, на втором месте расположилась компания Selfie Mobile, на третьем - IDEA Borjomi Georgia вместе с IDEA Borjomi Beverages Company Georgia Branch. В первую десятку также вошли:

- Magticom

- TAV Urban Georgia

- Poti Sea Port Corporation

- Geosteel

- Lomisi

- Georgia Cement

- Mina.

В третьем квартале 2025 года крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Грузию стали:

- США - $93,5 млн

- Испания - $72,1 млн

- Турция - $70 млн.

Наиболее привлекательными секторами для инвестиций стали:

- Недвижимость - $91,7 млн (17,2%)

- Транспорт - $79,8 млн (15%)

- Водоснабжение и управление отходами - $71,5 млн (13,4%)

- Обрабатывающая промышленность - $68,3 млн

- Информационно-коммуникационный сектор - $54,5 млн.