О нас

Главы МИД Азербайджана и России провели встречу в Анталье

Главы МИД Азербайджана и России провели встречу в Анталье Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Турции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 15:40
Главы МИД Азербайджана и России провели встречу в Анталье

В Анталье состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его российского коллеги Сергея Лаврова.

Как передает Report об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"На полях Дипломатического форума в Анталье прошла встреча глав МИД Азербайджана и РФ Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова. В числе обсуждаемых вопросов двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Россией , а также постконфликтная ситуация в регионе", - говорится в публикации.

15:22

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проводит в Турции встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Встреча министров проходит на полях Дипломатического форума в Анталье.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya XİN başçıları regionda münaqişədən sonrakı vəziyyəti müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

Самое читаемое

В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
В Азербайджане на праздник Рамазан пять дней подряд будут нерабочими
24 февраля 2024 г. 14:59
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
Омбудсмен посетила город Ходжалы по случаю годовщины геноцида
24 февраля 2024 г. 14:50
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
В Азербайджане выпадет снег, дороги обледенеют
25 февраля 2024 г. 12:08
Названа дата поступления в продажу билетов на матч Байер 04 - Карабах
Названа дата поступления в продажу билетов на матч "Байер 04" - "Карабах"
26 февраля 2024 г. 10:26
ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов
ВВС Украины за 10 дней сбили 10 российских военных самолетов
28 февраля 2024 г. 14:23
Ильхам Алиев наградил Акифа Али Заде почетным дипломом президента
Ильхам Алиев наградил Акифа Али Заде почетным дипломом президента
24 февраля 2024 г. 14:04
Назначен новый министр юстиции Азербайджана
Назначен новый министр юстиции Азербайджана
27 февраля 2024 г. 12:04
Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств
Дипломатический форум в Анталье соберет более 20 глав государств и правительств
28 февраля 2024 г. 13:57
Россия обстреляла Сумскую область, есть погибшие и раненые
Россия обстреляла Сумскую область, есть погибшие и раненые
28 февраля 2024 г. 06:49
Сегодня в Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - Су чершенбеси
Сегодня в Азербайджане отмечают первый вторник Новруза - "Су чершенбеси"
27 февраля 2024 г. 00:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi