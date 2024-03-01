Главы МИД Азербайджана и России провели встречу в Анталье

В Анталье состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его российского коллеги Сергея Лаврова.
Как передает Report об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана на своей официальной странице в социальной сети "Х".
"На полях Дипломатического форума в Анталье прошла встреча глав МИД Азербайджана и РФ Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова. В числе обсуждаемых вопросов двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Россией , а также постконфликтная ситуация в регионе", - говорится в публикации.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проводит в Турции встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Встреча министров проходит на полях Дипломатического форума в Анталье.