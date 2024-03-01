Главы МИД Азербайджана и России провели встречу в Анталье

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в Турции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

В Анталье состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его российского коллеги Сергея Лаврова.

Как передает Report об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"На полях Дипломатического форума в Анталье прошла встреча глав МИД Азербайджана и РФ Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова. В числе обсуждаемых вопросов двустороннее и многостороннее сотрудничество между Азербайджаном и Россией , а также постконфликтная ситуация в регионе", - говорится в публикации.

15:22

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проводит в Турции встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Встреча министров проходит на полях Дипломатического форума в Анталье.