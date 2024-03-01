О нас

Главы МИД Азербайджана и Кувейта обсудили вопросы сотрудничества

Главы МИД Азербайджана и Кувейта обсудили вопросы сотрудничества Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с коллегой из Кувейта Абдуллой Али аль-Яхья в рамках Дипломатического форума в Анталии.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 12:53
Главы МИД Азербайджана и Кувейта обсудили вопросы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с коллегой из Кувейта Абдуллой Али аль-Яхья в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана на своей странице в соцсети "Х".

"Министр Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Кувейта Абдуллой Али аль-Яхья. Стороны обсудили существующее сотрудничество между двумя странами и подчеркнули важность взаимной поддержки на всех многосторонних площадках", - говорится в публикации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Foreign ministers of Azerbaijan, Kuwait discuss bilateral cooperation
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov küveytli həmkarı ilə ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə edib

Экслюзивные новости

Германский политолог: Берлин заинтересован выстроить транзитные коридоры через Южный Кавказ
Германский политолог: Берлин заинтересован выстроить транзитные коридоры через Южный Кавказ
29 февраля 2024 г. 17:12
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
Аналитик: Создание технократического правительства в Палестине вряд ли приведет к прекращению войны
29 февраля 2024 г. 10:15
Аль Хурдажи: Миссия 1,5°C замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
Аль Хурдажи: "Миссия 1,5°C" замедлит рост мирового ВВП, но даст значимые экономические выгоды
28 февраля 2024 г. 15:34
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
Профессор из Великобритании: Экстремальные погодные явления стали обыденностью
27 февраля 2024 г. 14:41
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
Стефан Антич: Азербайджан сыграл решающую роль в повышении авторитета небольших государств
27 февраля 2024 г. 11:15
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi