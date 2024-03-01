Главы МИД Азербайджана и Кувейта обсудили вопросы сотрудничества
Главы МИД Азербайджана и Кувейта обсудили вопросы сотрудничестваМинистр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с коллегой из Кувейта Абдуллой Али аль-Яхья в рамках Дипломатического форума в Анталии.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с коллегой из Кувейта Абдуллой Али аль-Яхья в рамках Дипломатического форума в Анталье.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана на своей странице в соцсети "Х".
"Министр Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Кувейта Абдуллой Али аль-Яхья. Стороны обсудили существующее сотрудничество между двумя странами и подчеркнули важность взаимной поддержки на всех многосторонних площадках", - говорится в публикации.
Minister of Foreign Affairs @Bayramov_Jeyhun met with the Minister of Foreign Affairs of Kuwait Abdullah Ali Al-Yahya.
The counterparts discussed the existing cooperation between the two states and underscored the importance of mutual support in all multilateral platforms. pic.twitter.com/e5HUtR6G2O