Главы МИД Азербайджана и Кувейта обсудили вопросы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с коллегой из Кувейта Абдуллой Али аль-Яхья в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана на своей странице в соцсети "Х".



"Министр Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Кувейта Абдуллой Али аль-Яхья. Стороны обсудили существующее сотрудничество между двумя странами и подчеркнули важность взаимной поддержки на всех многосторонних площадках", - говорится в публикации.