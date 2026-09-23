Главы МИД Азербайджана и Пакистана рассмотрели двустороннее стратегическое партнерство

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с вице-премьером, главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Об этом Report сообщает со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Министры рассмотрели отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, особо подчеркнув важный политический диалог между двумя странами.

Они отметили важность продолжения взаимной поддержки на международных платформах по вопросам, касающимся национальных интересов.