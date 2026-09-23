Главы МИД Азербайджана и Пакистана рассмотрели двустороннее стратегическое партнерство
Внешняя политика
- 23 сентября, 2026
- 02:07
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с вице-премьером, главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.
Об этом Report сообщает со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
Министры рассмотрели отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, особо подчеркнув важный политический диалог между двумя странами.
Они отметили важность продолжения взаимной поддержки на международных платформах по вопросам, касающимся национальных интересов.
Последние новости
13:12
Азербайджан представлен на IX Всемирном форуме по энергорегулированию в ГрузииЭнергетика
13:06
Фото
Видео
Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе ReportКарабах
13:02
Фото
В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНОРелигия
13:00
Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню"В регионе
13:00
Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для ВенгрииДругие страны
12:59
Минфин провел мониторинг 22 госпредприятий во II кварталеФинансы
12:56
"Азеристиликтеджхизат": Вынужденные переселенцы оплатили 47% стоимости оказанных услугЭнергетика
12:46
Азербайджан и РЭЦЦА рассмотрели сотрудничество по защите КаспияВнешняя политика
12:42