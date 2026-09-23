Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Главы МИД Азербайджана и Пакистана рассмотрели двустороннее стратегическое партнерство

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 02:07
    Главы МИД Азербайджана и Пакистана рассмотрели двустороннее стратегическое партнерство

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с вице-премьером, главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

    Министры рассмотрели отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, особо подчеркнув важный политический диалог между двумя странами.

    Они отметили важность продолжения взаимной поддержки на международных платформах по вопросам, касающимся национальных интересов.

    Джейхун Байрамов Мухаммад Исхак Дар Азербайджан Пакистан
    Azərbaycan-Pakistan strateji tərəfdaşlıq əlaqələri nəzərdən keçirilib
    Bayramov, Ishaq Dar review Azerbaijan-Pakistan ties

    Последние новости

    13:12

    Азербайджан представлен на IX Всемирном форуме по энергорегулированию в Грузии

    Энергетика
    13:06
    Фото
    Видео

    Величие сквозь века: Монастырь Гянджасар в объективе Report

    Карабах
    13:02
    Фото

    В Билясуваре состоялась конференция по рискам политизации религии - ОБНОВЛЕНО

    Религия
    13:00

    Азербайджан экстрадировал в Турцию разыскиваемого по "красному бюллетеню"

    В регионе
    13:00

    Еврокомиссия предложила разблокировать €4,2 млрд для Венгрии

    Другие страны
    12:59

    Минфин провел мониторинг 22 госпредприятий во II квартале

    Финансы
    12:56

    "Азеристиликтеджхизат": Вынужденные переселенцы оплатили 47% стоимости оказанных услуг

    Энергетика
    12:46

    Азербайджан и РЭЦЦА рассмотрели сотрудничество по защите Каспия

    Внешняя политика
    12:42

    Завтра в Баку будет 32° тепла, в регионах выпадет град

    Экология
    Лента новостей