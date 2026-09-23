Azərbaycan-Pakistan strateji tərəfdaşlıq əlaqələri nəzərdən keçirilib
Xarici siyasət
- 23 sentyabr, 2026
- 01:26
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Pakistanın Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.
Nazirlər Azərbaycan və Pakistan arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələrini nəzərdən keçirib və iki ölkə arasında mühüm siyasi dialoqu xüsusi vurğulayıblar.
Onlar beynəlxalq platformalarda milli maraqlarımıza dair məsələlərdə qarşılıqlı dəstəyin davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər.
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