İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan-Pakistan strateji tərəfdaşlıq əlaqələri nəzərdən keçirilib

    Xarici siyasət
    • 23 sentyabr, 2026
    • 01:26
    Azərbaycan-Pakistan strateji tərəfdaşlıq əlaqələri nəzərdən keçirilib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Pakistanın Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi "X"də məlumat yayıb.

    Nazirlər Azərbaycan və Pakistan arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələrini nəzərdən keçirib və iki ölkə arasında mühüm siyasi dialoqu xüsusi vurğulayıblar.

    Onlar beynəlxalq platformalarda milli maraqlarımıza dair məsələlərdə qarşılıqlı dəstəyin davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər.

    Ceyhun Bayramov Məhəmməd İshaq Dar Azərbaycan-Pakistan əməkdaşlığı
    Главы МИД Азербайджана и Пакистана рассмотрели двустороннее стратегическое партнерство
    Bayramov, Ishaq Dar review Azerbaijan-Pakistan ties

    Son xəbərlər

    13:19

    Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan 4,2 milyard avronun blokdan çıxarılmasını təklif edib

    Digər ölkələr
    13:08
    Foto

    Azərbaycan Basketbol Liqası klublarına oyun qaydalarındakı dəyişikliklər barədə məlumat verilib

    Komanda
    13:07
    Foto

    Azərbaycan IEC ilə enerji sahəsində standartlaşdırma üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib – YENİLƏNİB

    Energetika
    13:06

    Masazırda yük maşını aşıb, ölən və xəsarət alanlar var

    Hadisə
    13:04

    "Mərkəzi Asiya + Azərbaycan" formatında ekoloji dialoqun inkişafı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    13:01

    Azər Bağırov: "Milli komandaya çağırılan futbolçular yaxşı formadadırlar"

    Futbol
    13:01
    Foto
    Video

    Tarixin izlərini qoruyan əzəmətli Gəncəsər monastırı - VİDEO

    Qarabağ
    12:52
    Foto

    Azərbaycan və Özbəkistan üçüncü ölkələrdə birgə turizm tədbirləri keçirəcəklər

    Turizm
    12:50

    Azərbaycan Gürcüstanda IX Dünya Enerji Tənzimləmə Forumunda təmsil olunur

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti