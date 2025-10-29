Байрамов и Аль-Бусаиди обсудили предстоящий в Азербайджане саммит ОИС - ОБНОВЛЕНО
- 29 октября, 2025
- 14:47
Главы МИД Азербайджана и Омана Джейхун Байрамов и Бадр Аль-Бусаиди обсудили новые возможности сотрудничества в экономической, торговой, гуманитарной и культурной сферах.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети "X".
Министры также подчеркнули важность постоянного диалога на высоком уровне и взаимных визитов для углубления партнерства между Азербайджаном и Оманом.
На встрече был отмечен важный этап - официальное открытие посольства Азербайджана в Маскате. Стороны высоко оценили сотрудничество в рамках ООН, Движения неприсоединения и ОИС.
Кроме того, была подчеркнута важность тесного сотрудничества в преддверии мероприятий высокого уровня, которые пройдут в Азербайджане в 2026 году, включая саммит ОИС и Всемирный форум по градостроительству.
Happening now: Tête-à-tête meeting between the Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun and Foreign Minister of the Sultanate of Oman @badralbusaidi. pic.twitter.com/RnpAi8BC9e— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 29, 2025