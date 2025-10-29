Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Байрамов и Аль-Бусаиди обсудили предстоящий в Азербайджане саммит ОИС - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 14:47
    Байрамов и Аль-Бусаиди обсудили предстоящий в Азербайджане саммит ОИС - ОБНОВЛЕНО

    Главы МИД Азербайджана и Омана Джейхун Байрамов и Бадр Аль-Бусаиди обсудили новые возможности сотрудничества в экономической, торговой, гуманитарной и культурной сферах.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети "X".

    Министры также подчеркнули важность постоянного диалога на высоком уровне и взаимных визитов для углубления партнерства между Азербайджаном и Оманом.

    На встрече был отмечен важный этап - официальное открытие посольства Азербайджана в Маскате. Стороны высоко оценили сотрудничество в рамках ООН, Движения неприсоединения и ОИС.

    Кроме того, была подчеркнута важность тесного сотрудничества в преддверии мероприятий высокого уровня, которые пройдут в Азербайджане в 2026 году, включая саммит ОИС и Всемирный форум по градостроительству.

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и глава МИД Омана Бадр Аль-Бусаиди провели встречу один на один.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

    Джейхун Байрамов Бадр Аль-Бусаиди Оман
    Azərbaycan və Oman XİN başçıları arasında təkbətək görüş keçirilib - YENİLƏNİB
    Azerbaijani and Omani foreign ministers hold one-on-one meeting

    Последние новости

    14:54

    ЕБРР планирует выделить Азербайджану на программу финансирования "зеленой экономики" $100 млн

    Финансы
    14:47

    Байрамов и Аль-Бусаиди обсудили предстоящий в Азербайджане саммит ОИС - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    14:31

    Тебриз Аммаев: Природный газ останется важным компонентом энергоперехода

    Энергетика
    14:26

    В TƏBİB назвали предварительную причину смерти беременной девушки в Астаре

    Происшествия
    14:25

    Арутюнян: В Декларации независимости Армении есть определенные проблемы

    В регионе
    14:23

    Азербайджан и Турция внедряют систему взаимного признания автомобильных номеров - ЭКСКЛЮЗИВ

    Финансы
    14:13

    MEDIA планирует расширить в ближайшем будущем проект "Медиа-волонтер"

    Медиа
    14:10

    Джавид Абдуллаев: Стоимость энергии должна быть привлекательной для инвесторов

    Энергетика
    14:09

    Минюст Армении: Не рассматриваем выступить с инициативой об объявлении амнистии

    В регионе
    Лента новостей