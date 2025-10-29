Байрамов и Аль-Бусаиди обсудили предстоящий в Азербайджане саммит ОИС - ОБНОВЛЕНО

Главы МИД Азербайджана и Омана Джейхун Байрамов и Бадр Аль-Бусаиди обсудили новые возможности сотрудничества в экономической, торговой, гуманитарной и культурной сферах.



Министры также подчеркнули важность постоянного диалога на высоком уровне и взаимных визитов для углубления партнерства между Азербайджаном и Оманом.

На встрече был отмечен важный этап - официальное открытие посольства Азербайджана в Маскате. Стороны высоко оценили сотрудничество в рамках ООН, Движения неприсоединения и ОИС.

Кроме того, была подчеркнута важность тесного сотрудничества в преддверии мероприятий высокого уровня, которые пройдут в Азербайджане в 2026 году, включая саммит ОИС и Всемирный форум по градостроительству.

