İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Azərbaycan və Oman XİN başçıları arasında təkbətək görüş keçirilir

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 14:03
    Azərbaycan və Oman XİN başçıları arasında təkbətək görüş keçirilir

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Oman xarici işlər naziri Badr əl-Busaidi arasında təkbətək görüş keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

    Oman Sultanlığı
    Главы МИД Азербайджана и Омана провели встречу один на один

    Son xəbərlər

    14:24

    ETX: Azərbaycanda "WhatsApp" hesablarına icazəsiz giriş cəhdləri artıb

    İKT
    14:23

    Füzuli Teatrının direktorunun səhhəti yaxşılaşıb, evə buraxılacaq

    İncəsənət
    14:22

    MMA-da ikinci qələbəsini qazanan azərbaycanlı: "Rəqibimdən aşkar üstün olacağımı gözləmirdim"

    Fərdi
    14:16

    İsrail ordusu HƏMAS-a zərbələrdən sonra Qəzzada atəşkəs rejimini bərpa edib

    Digər ölkələr
    14:06

    Azərbaycan və Türkiyə avtomobil nömrələrini qarşılıqlı tanıyacaq - EKSKLÜZİV

    Maliyyə
    14:05
    Foto

    Növbəti köç karvanı Həsənriz kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    14:04
    Foto

    Lerikdə "Eko Festival" keçirilir

    Turizm
    14:03

    Azərbaycan və Oman XİN başçıları arasında təkbətək görüş keçirilir

    Xarici siyasət
    14:01

    "Tottenhem"in futbolçusu Braziliya klubuna keçə bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti