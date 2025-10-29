Azərbaycan və Oman XİN başçıları arasında təkbətək görüş keçirilir
- 29 oktyabr, 2025
- 14:03
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə Oman xarici işlər naziri Badr əl-Busaidi arasında təkbətək görüş keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.
Happening now: Tête-à-tête meeting between the Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun and Foreign Minister of the Sultanate of Oman @badralbusaidi. pic.twitter.com/daeH3QC6gc— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 29, 2025
