Главы МИД Азербайджана и Кипра обсудили региональные вопросы
- 04 декабря, 2025
- 20:28
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Кипра Константиносом Комбосом в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.
Отмечается, что на встрече обсуждались планы, связанные с председательством Кипра в Совете Евросоюза в первой половине 2026 года, а также актуальные региональные вопросы.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Minister of Foreign Affairs @Bayramov_Jeyhun of the Republic of #Azerbaijan met with his colleague from Cyprus Constantinos Kombos on the margins of the 32nd Ministerial Council meeting of #OSCE in Vienna.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 4, 2025
At the meeting, plans for the presidency of Cyprus in the Council of the… pic.twitter.com/AOwzRe85ey