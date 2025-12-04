Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Главы МИД Азербайджана и Кипра обсудили региональные вопросы

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 20:28
    Главы МИД Азербайджана и Кипра обсудили региональные вопросы

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Кипра Константиносом Комбосом в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

    Отмечается, что на встрече обсуждались планы, связанные с председательством Кипра в Совете Евросоюза в первой половине 2026 года, а также актуальные региональные вопросы.

    Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

