    Azərbaycan və Kipr XİN başçıları regional vəziyyəti müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 20:19
    Azərbaycan və Kipr XİN başçıları regional vəziyyəti müzakirə edib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada keçirilən ATƏT-in 32-ci Nazirlər Şurası iclasının çərçivəsində Kiprin xarici işlər naziri Konstantinos Kombos ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, görüşdə 2026-cı ilin birinci yarısında Kiprin Avropa İttifaqı Şurasına sədrliyi ilə bağlı planlar, eləcə də daha geniş regional vəziyyət müzakirə olunub.

    Tərəflər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

