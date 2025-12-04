Azərbaycan və Kipr XİN başçıları regional vəziyyəti müzakirə edib
- 04 dekabr, 2025
- 20:19
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada keçirilən ATƏT-in 32-ci Nazirlər Şurası iclasının çərçivəsində Kiprin xarici işlər naziri Konstantinos Kombos ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, görüşdə 2026-cı ilin birinci yarısında Kiprin Avropa İttifaqı Şurasına sədrliyi ilə bağlı planlar, eləcə də daha geniş regional vəziyyət müzakirə olunub.
Tərəflər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
