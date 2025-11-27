Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Байрамов и Таяни обсудили региональную повестку и перспективы стратегического партнерства

    Внешняя политика
    • 27 ноября, 2025
    • 19:48
    Байрамов и Таяни обсудили региональную повестку и перспективы стратегического партнерства

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Италию встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел этой страны Антонио Таяни.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

    Министры отметили успешное развитие стратегического партнерства между двумя странами, обсудив существующие возможности для дальнейшего расширения двусторонних отношений.

    Сотрудничеству в сфере образования было названо одним из ключевых направлений азербайджано-итальянского взаимодействия.

    Министры также рассмотрели существующие возможности для расширения сотрудничества в сферах энергетики, экономики, торговли, транспорта, культуры, образования и обороны.

    В ходе обсуждения региональной повестки Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и прогрессе, достигнутом после Вашингтонского саммита 8 августа. Он также отметил возможности для участия итальянских компаний в восстановительных проектах на освобожденных территориях.

    "Подчеркивая стратегическое значение энергетического сотрудничества между двумя странами, было отмечено, что крупномасштабные проекты, реализуемые в этой области, играют важную роль в обеспечении надежности энергоснабжения Европы", - говорится в информации.

    Также отмечалась важность сотрудничества между Азербайджаном и Италией в рамках международных организаций, включая Европейский Союз и другие многосторонние платформы. Рассмотрены возможности взаимодействия между двумя странами в рамках Всемирного форума городского планирования, который пройдет в Азербайджане в следующем году.

    Кроме того, состоялся обмен мнениями по российско-украинскому конфликту, ситуации на Ближнем Востоке, а также по другим международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Азербайджан Италия Джейхун Байрамов Антонио Таяни Южный Кавказ
    Фото
    Azərbaycan və İtaliya XİN başçıları strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər - YENİLƏNİB
    Фото
    Baku and Rome discuss strategic partnership during FM Bayramov's visit to Italy

    Последние новости

    20:20
    Фото

    ОАЭ и Азербайджан обсудили военное сотрудничество

    Армия
    20:06
    Фото

    Украина передала России 14 гражданских лиц

    Другие страны
    20:02
    Фото
    Видео

    В Гяндже при столкновении автомобиля с автобусом один погиб, двое пострадали

    Происшествия
    19:48
    Фото

    Байрамов и Таяни обсудили региональную повестку и перспективы стратегического партнерства

    Внешняя политика
    19:43
    Фото

    На суде адвокаты обвиняемых граждан Армении выступили с защитной речью

    Происшествия
    19:39
    Фото

    В Киеве начал работу первый Санкционный саммит

    Другие страны
    19:37

    МЧС: Создана рабочая группа для решения проблемы с выбросами метана у заповедника "Янар даг"

    Внутренняя политика
    19:26
    Фото

    Софи Лагут: Париж намерен углублять сотрудничество с Баку в сфере франкоязычного образования

    Внешняя политика
    19:17

    Азербайджан выдал РФ находящегося в розыске россиянина

    Другие страны
    Лента новостей