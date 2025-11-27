Байрамов и Таяни обсудили региональную повестку и перспективы стратегического партнерства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Италию встретился с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел этой страны Антонио Таяни.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Министры отметили успешное развитие стратегического партнерства между двумя странами, обсудив существующие возможности для дальнейшего расширения двусторонних отношений.

Сотрудничеству в сфере образования было названо одним из ключевых направлений азербайджано-итальянского взаимодействия.

Министры также рассмотрели существующие возможности для расширения сотрудничества в сферах энергетики, экономики, торговли, транспорта, культуры, образования и обороны.

В ходе обсуждения региональной повестки Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и прогрессе, достигнутом после Вашингтонского саммита 8 августа. Он также отметил возможности для участия итальянских компаний в восстановительных проектах на освобожденных территориях.

"Подчеркивая стратегическое значение энергетического сотрудничества между двумя странами, было отмечено, что крупномасштабные проекты, реализуемые в этой области, играют важную роль в обеспечении надежности энергоснабжения Европы", - говорится в информации.

Также отмечалась важность сотрудничества между Азербайджаном и Италией в рамках международных организаций, включая Европейский Союз и другие многосторонние платформы. Рассмотрены возможности взаимодействия между двумя странами в рамках Всемирного форума городского планирования, который пройдет в Азербайджане в следующем году.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по российско-украинскому конфликту, ситуации на Ближнем Востоке, а также по другим международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.