Azərbaycan və İtaliya XİN başçıları strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər
- 27 noyabr, 2025
- 19:29
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İtaliyaya rəsmi səfəri çərçivəsində bu ölkənin Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Antonio Tajani ilə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.
Nazirlər Azərbaycan və İtaliya arasında strateji tərəfdaşlığın inkişaf etdirilməsi və regional məsələləri müzakirə ediblər.
Məhsuldar mübadilələr siyasi dialoq, enerji təhlükəsizliyi, ticarət, əlaqə, təhsil, mədəniyyət və çoxtərəfli forumlarda birgə təşəbbüsləri əhatə edib.
Nazirlər həmçinin regional hadisələri də nəzərdən keçiriblər. C.Bayramov Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesi və 8 avqust Vaşinqton Zirvə görüşündən sonra əldə olunan tərəqqi, habelə İtaliya şirkətlərinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yenidənqurma işlərinə töhfə vermək imkanları barədə məlumat verib.
Azərbaycan və İtaliya strateji tərəfdaşlıq əlaqələrini dərinləşdirməyə və bütün sektorlar üzrə əməkdaşlıq üçün yeni yollar kəşf etməyə sadiqdirlər.