İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Azərbaycan və İtaliya XİN başçıları strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 27 noyabr, 2025
    • 19:29
    Azərbaycan və İtaliya XİN başçıları strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər

    Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov İtaliyaya rəsmi səfəri çərçivəsində bu ölkənin Baş nazirinin müavini və xarici işlər naziri Antonio Tajani ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.

    Nazirlər Azərbaycan və İtaliya arasında strateji tərəfdaşlığın inkişaf etdirilməsi və regional məsələləri müzakirə ediblər.

    Məhsuldar mübadilələr siyasi dialoq, enerji təhlükəsizliyi, ticarət, əlaqə, təhsil, mədəniyyət və çoxtərəfli forumlarda birgə təşəbbüsləri əhatə edib.

    Nazirlər həmçinin regional hadisələri də nəzərdən keçiriblər. C.Bayramov Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesi və 8 avqust Vaşinqton Zirvə görüşündən sonra əldə olunan tərəqqi, habelə İtaliya şirkətlərinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yenidənqurma işlərinə töhfə vermək imkanları barədə məlumat verib.

    Azərbaycan və İtaliya strateji tərəfdaşlıq əlaqələrini dərinləşdirməyə və bütün sektorlar üzrə əməkdaşlıq üçün yeni yollar kəşf etməyə sadiqdirlər.

    Azərbaycan İtaliya Ceyhun Bayramov Xarici İşlər Nazirliyi

    Son xəbərlər

    19:34
    Foto

    Gəncədə minik avtomobili avtobusa çırpılıb, ölən və xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB

    Hadisə
    19:32

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində 6 təqsirləndirilən şəxsin vəkili müdafiə çıxışı edib

    Hadisə
    19:30

    "Trendyol" ilin "Əfsanə günlər"ini elan edir

    Biznes
    19:29
    Foto

    Azərbaycan və İtaliya XİN başçıları strateji tərəfdaşlığın inkişafını müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    19:17
    Foto

    FHN "Yanar dağ" qoruğunun yaxınlığında aşkarlanan metan qazı ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib

    Daxili siyasət
    19:17

    BP "Qarabağ" yatağının işlənilməsinə dair planlarını açıqlayıb

    Energetika
    19:10

    Honq-Konqda baş verən yanğında ölənlərin sayı 75-ə çatıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    19:07

    Ukrayna və ABŞ sülh planı üzrə danışıqları həftəsonu davam etdirəcək

    Digər ölkələr
    19:05

    Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan Rusiya vətəndaşını ölkəsinə ekstradisiya edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti