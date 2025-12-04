Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Главы МИД Азербайджана и Ирландии обсудили направления сотрудничества

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 20:26
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром Ирландии по европейским делам и обороне Томасом Бирном в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.

    Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

    Стороны обсудили положительную динамику сотрудничества между двумя странами в преддверии 30-летия дипломатических отношений в 2026 году и обменялись мнениями по укреплению политического диалога, изучению возможностей для торговли, инвестиций, инноваций и гуманитарного сотрудничества.

    Также были обсуждены региональные процессы и мирная повестка Азербайджана.

