Главы МИД Азербайджана и Ирландии обсудили направления сотрудничества
- 04 декабря, 2025
- 20:26
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с государственным министром Ирландии по европейским делам и обороне Томасом Бирном в рамках 32-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене.
Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в соцсети X.
Стороны обсудили положительную динамику сотрудничества между двумя странами в преддверии 30-летия дипломатических отношений в 2026 году и обменялись мнениями по укреплению политического диалога, изучению возможностей для торговли, инвестиций, инноваций и гуманитарного сотрудничества.
Также были обсуждены региональные процессы и мирная повестка Азербайджана.
Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with the Minister of State for European Affairs & Defence @ThomasByrneTD of Ireland on the margins of the 32nd Ministerial Council meeting of #OSCE in Vienna.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 4, 2025
The sides discussed the positive dynamics in 🇦🇿–🇮🇪… pic.twitter.com/6rISFNw10H