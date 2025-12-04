İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Ceyhun Bayramov irland nazirlə Azərbaycanın sülh gündəmini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 20:11
    Ceyhun Bayramov irland nazirlə Azərbaycanın sülh gündəmini müzakirə edib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada keçirilən ATƏT-in 32-ci Nazirlər Şurası iclası çərçivəsində İrlandiyanın Avropa məsələləri və müdafiə üzrə dövlət naziri Tomas Byrne ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

    Tərəflər 2026-cı ildə diplomatik münasibətlərin 30 illiyi ərəfəsində iki ölkə arasında əməkdaşlığında müşahidə olunan müsbət dinamikanı müzakirə edib, siyasi dialoqun gücləndirilməsi, ticarət, investisiya, innovasiya və humanitar əməkdaşlıq üçün imkanların araşdırılması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.

    Regional proseslər və Azərbaycanın sülh gündəmi də müzakirə olunub.

    İrlandiya Azərbaycan Ceyhun Bayramov ATƏT Vyana sülh gündəliyi
    Главы МИД Азербайджана и Ирландии обсудили направления сотрудничества
    Ceyhun Bayramov discusses Azerbaijan's peace agenda with Irish minister

