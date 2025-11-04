Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Главы МИД Азербайджана и Алжира начали переговоры

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 14:23
    Главы МИД Азербайджана и Алжира начали переговоры

    В Алжире проходит встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с алжирским коллегой Ахмедом Аттафом.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на публикацию МИД Азербайджана в соцсети Х.

    Напомним, Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Алжир накануне, 3 ноября. В рамках визита запланированы встречи с высокопоставленными официальными лицами.

    Azərbaycan və Əlcəzair XİN başçıları arasında görüş keçirilib
    Foreign ministers of Azerbaijan and Algeria commence talks

