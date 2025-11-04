Главы МИД Азербайджана и Алжира начали переговоры
Внешняя политика
- 04 ноября, 2025
- 14:23
В Алжире проходит встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с алжирским коллегой Ахмедом Аттафом.
Об этом сообщает Report cо ссылкой на публикацию МИД Азербайджана в соцсети Х.
Напомним, Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Алжир накануне, 3 ноября. В рамках визита запланированы встречи с высокопоставленными официальными лицами.
Happening now: Minister of State, Minister of Foreign Affairs, National Community Abroad and African Affairs of the People's Democratic Republic of #Algeria @AhmedAttaf_Dz is welcoming the Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Azerbaijan Jeyhun Bayramov @Algeria_MFA in… pic.twitter.com/1O58EI3G3N— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 4, 2025
