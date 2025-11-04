Главы МИД Азербайджана и Алжира начали переговоры

В Алжире проходит встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с алжирским коллегой Ахмедом Аттафом.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на публикацию МИД Азербайджана в соцсети Х.

Напомним, Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Алжир накануне, 3 ноября. В рамках визита запланированы встречи с высокопоставленными официальными лицами.