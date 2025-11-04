İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycan və Əlcəzair arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    • 04 noyabr, 2025
    • 14:52
    Azərbaycan və Əlcəzair arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub - YENİLƏNİB

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Əlcəzairə rəsmi səfəri çərçivəsində bu ölkənin xarici işlər və xaricdəki milli icma naziri Əhməd Attafla geniş tərkibdə görüş keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik "X" sosial media hesabında məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, görüş zamanı iki ölkə arasında mövcud dostluq münasibətləri bir daha təsdiqlənib.

    Tərəflər siyasi dialoq, enerji, ticarət, investisiyalar, təhsil və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi istiqamətində fikir mübadiləsi aparıblar və yeni əməkdaşlıq imkanlarının araşdırılmasında qarşılıqlı maraqlarını vurğulayıblar.

    Beynəlxalq və regional təşkilatlar – o cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində əlaqələrin gücləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilib.

    Hər iki nazir Azərbaycan və Əlcəzair arasında tərəfdaşlığın daha da dərinləşdirilməsində, eləcə də regionlarda və ümumilikdə dünyada sülh, inkişaf və rifahın təşviqinə sadiq olduqlarını ifadə ediblər.

