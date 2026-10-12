Глава МВД Ирана поблагодарил Ильхама Алиева за гуманитарную помощь

Министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за гуманитарную помощь, оказанную Ирану.

Как сообщает Report, об этом Момени заявил на встрече с главой азербайджанского государства.

Он отметил, что Азербайджан является дружественной и братской страной для Ирана.

"Благодарим за гуманитарную помощь и поддержку, оказанную Азербайджаном во время событий, происходивших в Иране в разное время, в том числе во время сильных землетрясений и лесных пожаров", - сказал он.