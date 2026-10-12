Глава МВД Ирана поблагодарил Ильхама Алиева за гуманитарную помощь
Внешняя политика
- 12 октября, 2026
- 17:39
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Министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за гуманитарную помощь, оказанную Ирану.
Как сообщает Report, об этом Момени заявил на встрече с главой азербайджанского государства.
Он отметил, что Азербайджан является дружественной и братской страной для Ирана.
"Благодарим за гуманитарную помощь и поддержку, оказанную Азербайджаном во время событий, происходивших в Иране в разное время, в том числе во время сильных землетрясений и лесных пожаров", - сказал он.
İranın daxili işlər naziri Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib
Iran's interior minister thanks Ilham Aliyev for humanitarian aid
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