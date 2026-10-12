İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İranın daxili işlər naziri Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 12 oktyabr, 2026
    • 16:58
    İranın daxili işlər naziri Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

    İranın daxili işlər naziri İsgəndər Momeni göstərilən humanitar yardıma görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsgəndər Momeni İlham Əliyevlə görüşə zamanı bildirib.

    Nazir qeyd edib ki, Azərbayca İran üçün dost və qardaş ölkədir:

    "İranda müxtəlif zamanlarda baş vermiş hadisələr, o cümlədən güclü zəlzələlər və meşə yanğınları zamanı Azərbaycanın göstərdiyi humanitar yardıma və dəstəyə görə bir daha təşəkkürümüzü bildiririk".

    İlham Əliyev İran İslam Respublikası
    Глава МВД Ирана поблагодарил Ильхама Алиева за гуманитарную помощь
    Iran's interior minister thanks Ilham Aliyev for humanitarian aid
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    06:34
    BVF 2026-2027-ci illərdə Azərbaycan iqtisadiyyatının ildə orta hesabla 2 % artacağını proqnozlaşdırır
    Maliyyə
    06:12
    BVF 2026-cı il üçün Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti proqnozunu ÜDM-in 11,3 %-nə qədər artırıb
    Maliyyə
    05:47
    Ukraynanın beynəlxalq ehtiyatları ilin əvvəlindən bəri 17,8 % azalıb
    Digər ölkələr
    05:18
    ABŞ Senatı dizel razılaşmasından sonra Trampı dərhal kursu dəyişməyə çağırıb
    Digər ölkələr
    04:52
    Panamada daha bir güclü zəlzələ baş verib
    Digər ölkələr
    04:10
    "Reuters" ABŞ-nin Rusiya ilə dizel üzrə sövdələşməni Ukraynaya necə əsaslandırdığını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    03:44
    Maykl Cordana məxsus forma hərracda rekord məbləğə satılıb
    Komanda
    03:08
    Şimali Koreya taktiki ballistik raketi sınaqdan keçirib
    Digər ölkələr
    02:36
    Tramp hesab edir ki, Putin Ukrayna ilə bağlı razılaşma əldə etməyi Zelenskidən daha çox istəyir
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti