Глава Минэнерго Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы
Внешняя политика
- 08 ноября, 2025
- 15:11
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар поздравил Азербайджан с Днем Победы.
Как передает Report, в связи с этим он поделился публикацией в соцсети Х.
"От всей души поздравляю дружественную и братскую страну - Азербайджан с Днем Победы 8 ноября. С уважением чтим память шехидов, отдавших свои жизни в борьбе за освобождение Карабаха", - отметил он.
Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nü gönülden tebrik ediyorum.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) November 8, 2025
Karabağ’ın azatlığı için mücadele ederek canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/GRbFPwPW4Z
Последние новости
16:01
Хакан Фидан: Сегодня мы вновь чувствуем силу азербайджано-турецкого братстваВнешняя политика
16:00
Pfizer заключил сделку на $10 млрд по приобретению MesteraФинансы
16:00
Азербайджанские истребители совершили полет в небе над ГянджойВнутренняя политика
16:00
Фото
Азербайджанская спортсменка установила новый рекорд на ЧМИндивидуальные
15:51
Доходы Грузии от экспорта фармпродукции в Азербайджан выросли на 18%Бизнес
15:43
Малайзия поздравила Азербайджан с Днем ПобедыВнешняя политика
15:41
В рамках МТК "Север-Юг" из РФ прибыл первый грузовой поезд в порт близ ТегеранаИнфраструктура
15:39
Фото
Азербайджанская спортсменка завоевала три медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
15:30