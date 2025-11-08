Türkiyənin energetika naziri Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, o, bununla bağlı "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
"Dost və qardaş ölkə Azərbaycanı 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Qarabağın azadlığı uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin xatirəsini hörmətlə yad edirik", - o qeyd edib.
