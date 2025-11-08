İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad

    Türkiyənin energetika naziri Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 15:18
    Türkiyənin energetika naziri Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Türkiyənin energetika və təbii sərvətlər naziri Alparslan Bayraktar Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bununla bağlı "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    "Dost və qardaş ölkə Azərbaycanı 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Qarabağın azadlığı uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin xatirəsini hörmətlə yad edirik", - o qeyd edib.

    Türkiyə Azərbaycan Zəfərə gedən yol
    Глава Минэнерго Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы

    Son xəbərlər

    15:58
    Foto

    Şuşada yerli rəssamların sərgisi açılıb

    Mədəniyyət
    15:57
    Foto

    Hidayət Heydərov VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    15:53
    Foto

    Bakıda Zəfərin beş illiyinə həsr olunan paraddan FOTOREPORTAJ

    Daxili siyasət
    15:52

    Azərbaycan cüdoçusu VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarının finalına yüksəlib

    Fərdi
    15:51

    Azərbaycan qırıcıları Gəncə səmasında uçuş keçirib

    Daxili siyasət
    15:49

    Malayziya Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    15:46
    Foto

    Azərbaycan atıcısı dünya çempionatında gümüş medal qazanıb və yeni rekord müəyyənləşdirib

    Fərdi
    15:34

    Fidan: "Qarabağ Azərbaycandır!" həqiqəti xalqların yaddaşında əbədi yaşayacaq

    Xarici siyasət
    15:31

    Türkiyə Prezident Administrasiyası Bakıdakı hərbi paraddan görüntülər paylaşıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti