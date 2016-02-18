Глава МИД Турции прибыл в Баку

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Баку. Как сообщает Report, cегодня он проведет встречу с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Напомним, 18 февраля в Баку должно было пройти 5-ое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Азербайджан, однако в связи с террористическим актом, совершенным в Анкаре накануне, президент Турции перенес свой визит в Азербайджан

19 февраля в Тбилиси планировалось провести встречу глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии.