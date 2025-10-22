Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Глава МИД: Транзит грузов по маршруту Восток-Запад через Азербайджан увеличился на 90%

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 13:16
    Глава МИД: Транзит грузов по маршруту Восток-Запад через Азербайджан увеличился на 90%

    Объем грузоперевозок по маршруту Восток-Запад через территорию Азербайджана увеличился на 90% (за последние три года - ред.).

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

    Он отметил, что в отношениях между ЕС и Азербайджаном всегда самыми важными темами были транспорт и коммуникации:

    "После начала российско-украинской войны этот вопрос стал еще более актуальным. Если маршрут TRİPP будет реализован, по нему смогут перевозить до 15 млн тонн грузов. Это откроет большие возможности и для азиатских стран."

    Джейхун Байрамов Маргус Цахкна грузоперевозки транспортный коридор Восток-Запад
    XİN başçısı: Azərbaycan üzərindən Şərq-Qərb marşrutu ilə daşınan yüklərin həcmi 90 faiz artıb

    Последние новости

    14:17

    Фон дер Ляйен: Европа рискует проиграть Китаю в стратегических отраслях

    Другие
    14:13

    Родителям премьера Франции предоставили охрану из соображений безопасности

    Другие страны
    14:12

    Профицит сводного бюджета Азербайджана составил почти 7 млрд манатов

    Финансы
    14:06

    На строительство канатных дорог в Шуше, Ханкенди и Лачыне потрачено 6,6 млн манатов

    Туризм
    14:04

    В Москве эвакуировали около 100 человек из торгового центра

    В регионе
    14:01

    Мэр: В Харькове один погибший и 6 пострадавших, детей среди них нет

    В регионе
    13:52

    В Белграде у здания парламента произошла стрельба, есть пострадавший

    Другие страны
    13:43

    Штокер перенесет плановую операцию из-за болей в области спины

    Другие страны
    13:42

    Замминистра: Азербайджан за 20 лет направил на укрепление обороны порядка 58 млрд манатов

    Финансы
    Лента новостей