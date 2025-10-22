Глава МИД: Транзит грузов по маршруту Восток-Запад через Азербайджан увеличился на 90%
Внешняя политика
- 22 октября, 2025
- 13:16
Объем грузоперевозок по маршруту Восток-Запад через территорию Азербайджана увеличился на 90% (за последние три года - ред.).
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.
Он отметил, что в отношениях между ЕС и Азербайджаном всегда самыми важными темами были транспорт и коммуникации:
"После начала российско-украинской войны этот вопрос стал еще более актуальным. Если маршрут TRİPP будет реализован, по нему смогут перевозить до 15 млн тонн грузов. Это откроет большие возможности и для азиатских стран."
