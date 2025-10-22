İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    XİN başçısı: Azərbaycan üzərindən Şərq-Qərb marşrutu ilə daşınan yüklərin həcmi 90 faiz artıb

    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 13:03
    XİN başçısı: Azərbaycan üzərindən Şərq-Qərb marşrutu ilə daşınan yüklərin həcmi 90 faiz artıb

    Azərbaycan üzərindən Şərq-Qərb marşrutu ilə daşınan yüklərin həcmi 90 faiz artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov estoniyalı həmkarı Marqus Tsaxkna ilə birgə mətbuat konfransında deyib.

    O qeyd edib ki, nəqliyyat-kommunikasiya sahəsi Avropa İttifaqı-Azərbaycan münasibətlərində hər zaman ən vacib mövzu olub:

    "Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra bu məsələ daha da aktuallaşıb. Həmçinin TRİPP marşrutu reallaşarsa, 15 milyon ton yükün daşınması reallaşa bilər. Bu, Asiya ölkələri üçün də çox böyük imkanlar vəd edir".

    Глава МИД: Транзит грузов по маршруту Восток-Запад через Азербайджан увеличился на 90%

