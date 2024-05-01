Глава МИД обсудил текущую ситуацию в регионе с руководителями национальных комиссий по делам ЮНЕСКО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимися в нашей стране для участия в VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу постоянными представителями стран-членов ЮНЕСКО, а также руководителями национальных комиссий по дел

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимися в нашей стране для участия в VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу постоянными представителями стран-членов ЮНЕСКО, а также руководителями национальных комиссий по делам ЮНЕСКО Турции, России, Великобритании и Мальты.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в рамках ЮНЕСКО, подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), а также текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что международные проекты, реализуемые в рамках "Бакинского процесса", инициированного нашей страной, в том числе Всемирный форум по межкультурному диалогу, являются показателями значимости и вклада, вносимого нашей страной в сотрудничество между культурными многообразиями. Было отмечено, что реализация указанных проектов в рамках сотрудничества с международными партнерами, в том числе с ЮНЕСКО, а также активное участие в них вызывают удовлетворение.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, были даны ответы на вопросы участников.