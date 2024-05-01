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Глава МИД обсудил текущую ситуацию в регионе с руководителями национальных комиссий по делам ЮНЕСКО

Глава МИД обсудил текущую ситуацию в регионе с руководителями национальных комиссий по делам ЮНЕСКО Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимися в нашей стране для участия в VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу постоянными представителями стран-членов ЮНЕСКО, а также руководителями национальных комиссий по дел
Внешняя политика
1 мая 2024 г. 14:39
Глава МИД обсудил текущую ситуацию в регионе с руководителями национальных комиссий по делам ЮНЕСКО

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с находящимися в нашей стране для участия в VI Всемирном форуме по межкультурному диалогу постоянными представителями стран-членов ЮНЕСКО, а также руководителями национальных комиссий по делам ЮНЕСКО Турции, России, Великобритании и Мальты.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, в ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в рамках ЮНЕСКО, подготовка к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), а также текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что международные проекты, реализуемые в рамках "Бакинского процесса", инициированного нашей страной, в том числе Всемирный форум по межкультурному диалогу, являются показателями значимости и вклада, вносимого нашей страной в сотрудничество между культурными многообразиями. Было отмечено, что реализация указанных проектов в рамках сотрудничества с международными партнерами, в том числе с ЮНЕСКО, а также активное участие в них вызывают удовлетворение.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, были даны ответы на вопросы участников.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov mulls current regional situation with heads of National Commissions for UNESCO
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov UNESCO üzrə Milli Komissiyaların rəhbərləri ilə cari regional vəziyyəti müzakirə edib

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