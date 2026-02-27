Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Глава МИД Молдовы Попшой на следующей неделе совершит визит в Азербайджан

    Вице-премьер - министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой 6 марта посетит Азербайджан с официальным визитом.

    Об этом заявил Report посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко.

    "В рамках визита в тот же день запланирован ряд встреч министра с представителями различных государственных структур Азербайджана", - сказал он.

    Михай Попшой также примет участие в мероприятии, посвященном празднику "Мэрцишор", которое состоится в Посольстве Республики Молдова в Баку. В рамках мероприятия запланирована также встреча с представителями молдавской диаспоры.

    Для детей по случаю праздника будет организован мастер-класс по изготовлению украшений из нитей (мэрцишоров).

    Moldovanın XİN rəhbəri növbəti həftə Azərbaycana səfər edəcək
    Moldova's Foreign Minister Popșoi to visit Azerbaijan next week

