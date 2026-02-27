Глава МИД Молдовы Попшой на следующей неделе совершит визит в Азербайджан
Внешняя политика
- 27 февраля, 2026
- 16:46
Вице-премьер - министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой 6 марта посетит Азербайджан с официальным визитом.
Об этом заявил Report посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко.
"В рамках визита в тот же день запланирован ряд встреч министра с представителями различных государственных структур Азербайджана", - сказал он.
Михай Попшой также примет участие в мероприятии, посвященном празднику "Мэрцишор", которое состоится в Посольстве Республики Молдова в Баку. В рамках мероприятия запланирована также встреча с представителями молдавской диаспоры.
Для детей по случаю праздника будет организован мастер-класс по изготовлению украшений из нитей (мэрцишоров).
