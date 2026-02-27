İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Moldovanın XİN rəhbəri növbəti həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 16:54
    Moldovanın XİN rəhbəri növbəti həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Moldovanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Mixay Popşoy martın 6-da Azərbaycana rəsmi səfər edəcək.

    Bu barədə "Report"a Moldovanın Azərbaycandakı səfiri Aleksandr Yesaulenko bildirib.

    "Səfər çərçivəsində həmin gün nazirin Azərbaycanın müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələri ilə bir sıra görüşləri nəzərdə tutulub", - o deyib.

    Mixay Popşoy həmçinin Moldovanın Bakıdakı səfirliyində keçiriləcək Martişor bayramına həsr olunmuş tədbirdə iştirak edəcək. Görüş çərçivəsində həmçinin Moldava diasporunun nümayəndələri ilə görüş təşkil olunacaq.

    Bayram münasibətilə uşaqlar üçün sapdan bəzəklərin (martişorların) hazırlanması üzrə ustad dərsi təşkil ediləcək.

    Moldova Azərbaycan
    Глава МИД Молдовы Попшой на следующей неделе совершит визит в Азербайджан
    Moldova's Foreign Minister Popșoi to visit Azerbaijan next week

    Son xəbərlər

    17:22

    Bakıda beynəlxalq elmi konfransda "Mahmud Qaşqarlı" paneli keçirilib

    Elm və təhsil
    17:15

    UEFA Konfrans Liqası: 1/8 final mərhələsinin püşkü atılıb, Türkiyə klubunun rəqibi bəlli olub

    Futbol
    17:12

    Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə qeydiyyat zamanı yaş məhdudiyyəti tətbiq ediləcək

    Daxili siyasət
    17:12

    Təhsil proqramlarına kibertəhlükəsizliklə bağlı davranış mövzuları daxil ediləcək

    Daxili siyasət
    17:11

    Saşa İliç buraxılan bəsit qollara görə təəccüblənib

    Futbol
    17:09

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Nizamnaməsi"nə yeni yarımbənd əlavə olunub

    Daxili siyasət
    17:07

    Deputat: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi turizm kompleksi yaradılmalıdır"

    Turizm
    17:07

    İlham Əliyev uşaqların rəqəmsal mühitdə zərərli məzmundan qorunması barədə Sərəncam imzalayıb

    Daxili siyasət
    17:05

    "Qarabağ"ın futbolçusu Kamilo Duran zədəsini sağaldıb və məşqlərə qayıdır

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti