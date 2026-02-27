Moldovanın XİN rəhbəri növbəti həftə Azərbaycana səfər edəcək
27 fevral, 2026
- 16:54
Moldovanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Mixay Popşoy martın 6-da Azərbaycana rəsmi səfər edəcək.
Bu barədə "Report"a Moldovanın Azərbaycandakı səfiri Aleksandr Yesaulenko bildirib.
"Səfər çərçivəsində həmin gün nazirin Azərbaycanın müxtəlif dövlət qurumlarının nümayəndələri ilə bir sıra görüşləri nəzərdə tutulub", - o deyib.
Mixay Popşoy həmçinin Moldovanın Bakıdakı səfirliyində keçiriləcək Martişor bayramına həsr olunmuş tədbirdə iştirak edəcək. Görüş çərçivəsində həmçinin Moldava diasporunun nümayəndələri ilə görüş təşkil olunacaq.
Bayram münasibətilə uşaqlar üçün sapdan bəzəklərin (martişorların) hazırlanması üzrə ustad dərsi təşkil ediləcək.
