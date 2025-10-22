Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Глава МИД Эстонии поблагодарил Азербайджан за гумпомощь Украине

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 13:23
    Глава МИД Эстонии поблагодарил Азербайджан за гумпомощь Украине

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь Украине.

    Как сообщает Report, с таким заявлением министр выступил на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

    По его словам, Азербайджан занимает решительную позицию в вопросе российско-украинского конфликта.

    "Мы все должны быть готовы защищать нашу свободу и суверенитет", -добавил он.

    Эстония Маргус Цахкна Джейхун Байрамов Украина
    Estoniya XİN başçısı Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Последние новости

    14:17

    Фон дер Ляйен: Европа рискует проиграть Китаю в стратегических отраслях

    Другие
    14:13

    Родителям премьера Франции предоставили охрану из соображений безопасности

    Другие страны
    14:12

    Профицит сводного бюджета Азербайджана составил почти 7 млрд манатов

    Финансы
    14:06

    На строительство канатных дорог в Шуше, Ханкенди и Лачыне потрачено 6,6 млн манатов

    Туризм
    14:04

    В Москве эвакуировали около 100 человек из торгового центра

    В регионе
    14:01

    Мэр: В Харькове один погибший и 6 пострадавших, детей среди них нет

    В регионе
    13:52

    В Белграде у здания парламента произошла стрельба, есть пострадавший

    Другие страны
    13:43

    Штокер перенесет плановую операцию из-за болей в области спины

    Другие страны
    13:42

    Замминистра: Азербайджан за 20 лет направил на укрепление обороны порядка 58 млрд манатов

    Финансы
    Лента новостей