Глава МИД Эстонии поблагодарил Азербайджан за гумпомощь Украине
Внешняя политика
- 22 октября, 2025
- 13:23
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь Украине.
Как сообщает Report, с таким заявлением министр выступил на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
По его словам, Азербайджан занимает решительную позицию в вопросе российско-украинского конфликта.
"Мы все должны быть готовы защищать нашу свободу и суверенитет", -добавил он.
