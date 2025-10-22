Глава МИД Эстонии поблагодарил Азербайджан за гумпомощь Украине

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь Украине.

Как сообщает Report, с таким заявлением министр выступил на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По его словам, Азербайджан занимает решительную позицию в вопросе российско-украинского конфликта.

"Мы все должны быть готовы защищать нашу свободу и суверенитет", -добавил он.