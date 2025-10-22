İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Estoniya XİN başçısı Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 13:15
    Estoniya XİN başçısı Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Estoniyanın xarici işlər naziri Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib.

    "Report" xəbər verir ki, Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsaxna bu barədə Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında danışıb.

    O qeyd edib ki, Azərbaycanla nəqliyyat əlaqələrinin genişləndirilməsində Avropa İttifaqı (Aİ) böyük rol oynayacaq.

    Nazir daha sonra Rusiya-Ukrayna müharibəsindən söz açaraq Ukraynaya göstərdiyi humanitar yardıma görə Azərbaycana təşəkkür edib:

    "Azərbaycanın bu istiqamətdə qətiyyətli mövqeyi var. Biz hamımız azadlıq və suverenliyimizi müdafiə etməyə hazır olmalıyıq".

    Глава МИД Эстонии поблагодарил Азербайджан за гумпомощь Украине

