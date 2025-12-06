"Santos" Neymarla müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlara başlayıb
Futbol
- 06 dekabr, 2025
- 13:03
Braziliyanın "Santos" klubu Neymarla müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlara başlayıb.
"Report" "FootMercato"ya istinadən xəbər verir ki, 33 yaşlı futbolçu A Seriyası təmsilçisində daha bir mövsüm keçirmək niyyətindədir.
Braziliya millisinin üzvü yanvarda Səudiyyə Ərəbistanı klubu "Əl-Hilal"dan ayrılaraq yetirməsi olduğu "Santos"a qayıtmışdı. Tərəflər arasındakı müqavilənin müddəti bu ayın sonuna qədər nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Neymar cari mövsümdə "Santos"un heyətində 27 oyun keçirib, 11 qola və 4 məhsuldar ötürməyə imza atıb.
Son xəbərlər
13:23
S&P Azərbaycanın bank islahatlarını qiymətləndiribMaliyyə
13:22
Qətərin Baş naziri Qəzza ilə bağlı danışıqların hazırkı mərhələsini "kritik" adlandırıbDigər ölkələr
13:18
Qvadelupada Milad yarmarkasında avtomobil izdihamın üzərinə sürülüb, 10 nəfər ölübDigər ölkələr
13:14
"Ehtiyat zabit hazırlığı kursu"na qəbul elan edilibDaxili siyasət
13:03
"Santos" Neymarla müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlara başlayıbFutbol
12:51
Foto
Türkiyədə avtobus TIR-a çırpılıb, 7 nəfər ölüb, 11-i yaralanıbRegion
12:40
Hikmət Hacıyev Qətər Əmirinin milli təhlükəsizlik üzrə müşaviri ilə görüşübXarici siyasət
12:33
Bazar günü temperatur enəcək, yağış yağacaqEkologiya
12:31