    "Santos" Neymarla müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlara başlayıb

    Futbol
    • 06 dekabr, 2025
    • 13:03
    Santos Neymarla müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlara başlayıb

    Braziliyanın "Santos" klubu Neymarla müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlara başlayıb.

    "Report" "FootMercato"ya istinadən xəbər verir ki, 33 yaşlı futbolçu A Seriyası təmsilçisində daha bir mövsüm keçirmək niyyətindədir.

    Braziliya millisinin üzvü yanvarda Səudiyyə Ərəbistanı klubu "Əl-Hilal"dan ayrılaraq yetirməsi olduğu "Santos"a qayıtmışdı. Tərəflər arasındakı müqavilənin müddəti bu ayın sonuna qədər nəzərdə tutulub.

    Qeyd edək ki, Neymar cari mövsümdə "Santos"un heyətində 27 oyun keçirib, 11 qola və 4 məhsuldar ötürməyə imza atıb.

    "Santos" klubu Neymar Braziliya A Seriyası Braziliya millisi

