Глава МИД Эстонии находится с визитом в Баку
Внешняя политика
- 22 октября, 2025
- 08:31
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна находится с официальным визитом в Баку.
Как сообщает Report, об этом глава эстонского МИД написал на своей странице в Х.
"Доброе утро, Баку", - написал Цахкна к фото азербайджанской столицы.
Отметим, что в рамках визита в Азербайджан эстонский дипломат проведет ряд встреч.
