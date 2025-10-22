Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 08:31
    Глава МИД Эстонии находится с визитом в Баку

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна находится с официальным визитом в Баку.

    Как сообщает Report, об этом глава эстонского МИД написал на своей странице в Х.

    "Доброе утро, Баку", - написал Цахкна к фото азербайджанской столицы.

    Отметим, что в рамках визита в Азербайджан эстонский дипломат проведет ряд встреч.

    Эстония Азербайджан Глава МИД визит
    Estoniyanın xarici işlər nazirinin Azərbaycana rəsmi səfəri başlayıb

    Лента новостей