Глава МИД Эстонии находится с визитом в Баку

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна находится с официальным визитом в Баку.

Как сообщает Report, об этом глава эстонского МИД написал на своей странице в Х.

"Доброе утро, Баку", - написал Цахкна к фото азербайджанской столицы.

Отметим, что в рамках визита в Азербайджан эстонский дипломат проведет ряд встреч.