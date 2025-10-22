Estoniyanın xarici işlər nazirinin Azərbaycana rəsmi səfəri başlayıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 08:11
    Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsaxnanın Azərbaycana rəsmi səfəri başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazir sosial şəbəkə hesabında məlumat verib.

    Qeyd edək ki, estoniyalı diplomat Azərbaycana səfəri çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirəcək.

