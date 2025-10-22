Estoniyanın xarici işlər nazirinin Azərbaycana rəsmi səfəri başlayıb
Xarici siyasət
- 22 oktyabr, 2025
- 08:11
Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsaxnanın Azərbaycana rəsmi səfəri başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazir sosial şəbəkə hesabında məlumat verib.
Qeyd edək ki, estoniyalı diplomat Azərbaycana səfəri çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirəcək.
Son xəbərlər
08:12
Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunurİnfrastruktur
08:11
Estoniyanın xarici işlər nazirinin Azərbaycana rəsmi səfəri başlayıbXarici siyasət
07:45
Litva Belarusla sərhəddəki keçid məntəqələrini bağlayıbDigər ölkələr
07:14
Tramp Yaponiyaya səfər edəcəkDigər ölkələr
06:39
KİV: Şahzadə Uilyam monarxiya institutunu kökündən dəyişdirmək niyyətindədirDigər ölkələr
06:08
Tramp: Hindistan Rusiyadan neft alışını azaltmağa davam edəcəkDigər ölkələr
05:55
Ekvador sahillərində güclü zəlzələ olubDigər ölkələr
05:12
Qızıl və kriptovalyutaların qiyməti ucuzlaşıbMaliyyə
04:41