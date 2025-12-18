Глава МИД Черногории совершит визит в Азербайджан

Вице-премьер и министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает Report, визит министра ожидается на этой неделе.

В рамках визита предусмотрены встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и рядом официальных лиц.