Глава МИД Черногории совершит визит в Азербайджан
Внешняя политика
- 18 декабря, 2025
- 13:30
Вице-премьер и министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович совершит визит в Азербайджан.
Как сообщает Report, визит министра ожидается на этой неделе.
В рамках визита предусмотрены встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и рядом официальных лиц.
Последние новости
14:12
Сотрудники Института усовершенствования врачей награждены медалью "Терегги"Здоровье
14:11
В Азербайджане утвержден порядок выдачи разрешений на использование водных объектовДругие
14:07
Пашинян приветствует заявление 10 епископов с требованием к Католикосу отречься от престолаВ регионе
14:07
Изменено изображение боевых знамен ГПС АзербайджанаВнутренняя политика
14:01
Дональд Туск: Европа находится перед серьезным выбором своего будущегоДругие страны
14:01
В Грузии произошло землетрясениеВ регионе
14:00
Фото
Видео
Первая партия азербайджанских нефтепродуктов отправлена в АрмениюЭнергетика
13:57
Президент наградил ряд сотрудников университета архитектуры и строительстваВнутренняя политика
13:56