    Глава МИД Черногории совершит визит в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 18 декабря, 2025
    • 13:30
    Глава МИД Черногории совершит визит в Азербайджан

    Вице-премьер и министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович совершит визит в Азербайджан.

    Как сообщает Report, визит министра ожидается на этой неделе.

    В рамках визита предусмотрены встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и рядом официальных лиц.

    Monteneqro XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcək
    Montenegro's Foreign Minister to visit Azerbaijan

