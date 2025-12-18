Monteneqro XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcək

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Xarici siyasət
    • 18 dekabr, 2025
    • 13:24
    Monteneqro Respublikası Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Ervin İbrahimoviç Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report"un xəbərinə görə, nazirin səfərinin bu həftə baş tutması gözlənilir.

    Səfər çərçivəsində Monteneqro XİN başçısının Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və bir sıra rəsmilərlə görüşü nəzərdə tutulur.

    Monteneqro XİN Ceyhun Bayramov
    Глава МИД Черногории совершит визит в Азербайджан

