Monteneqro XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcək
Xarici siyasət
- 18 dekabr, 2025
- 13:24
Monteneqro Respublikası Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Ervin İbrahimoviç Azərbaycana səfər edəcək.
"Report"un xəbərinə görə, nazirin səfərinin bu həftə baş tutması gözlənilir.
Səfər çərçivəsində Monteneqro XİN başçısının Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və bir sıra rəsmilərlə görüşü nəzərdə tutulur.
Son xəbərlər
13:33
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Avropa çempionatı boksçularımız üçün uğurlu alındı"Fərdi
13:31
İsrail "Hizbullah"ın Livan ərazisində bütün hərbi infrastruktlarına zərbə endiribDigər ölkələr
13:24
Monteneqro XİN başçısı Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
13:20
Prokuror Ruben Vardanyanın ömürlük azadlıqdan məhrum edilməsini təklif edibDaxili siyasət
13:19
Əsgərin müalicə olunduğu hospitalda ölməsi ilə bağlı araşdırma aparılırHadisə
13:15
AzMİU kollektivi Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıbElm və təhsil
13:12
Braziliya millisinin sabiq futbolçusu "Fluminense" ilə müqaviləsini ləğv edibFutbol
13:12
"MJ Financial Services" BOKT nizamnamə kapitalını artırırMaliyyə
13:10
Foto