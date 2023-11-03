Глава МИД: Использование новых возможностей в регионе позволит достичь глобальных целей

Создание транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана поспособствует укреплению мира и безопасности в регионе.

Создание транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана поспособствует укреплению мира и безопасности в регионе.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 10-м заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

"Целесообразное использование новых возможностей в регионе послужит достижению глобальных целей", - сказал Байрамов.

Министр напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев на 5-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе в частности коснулся транспортных вопросов, и подчеркнул наличие большого потенциала для более эффективного развития сотрудничества между странами региона в сфере транспорта и коммуникаций.

По словам Байрамова, тема 10-го саммита "TURKTIME! – традиции, объединение, реформы, знания, доверие, инвестиции, взаимная энергия" определена в соответствии с нынешними реалиями и подчеркивает важность принятия эффективных совместных мер для увеличения и диверсификации товарооборота между странами, упрощения и совершенствования транзитных процедур транспортно-коммуникационных коридоров, а также координации тарифных вопросов.

Байрамов подчеркнул, что создание транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана имеет особое значение с точки зрения создания новой транспортной артерии в Среднем коридоре. Кроме того, это не только укрепит региональный мир и безопасность, но и поспособствует полной реализации транзитного потенциала стран ОТГ, сказал министр.