Глава МИД Азербайджана и комиссар ЕС обсудили новое соглашение

В рамках рабочего визита в Брюссель министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с комиссаром ЕС по торговле Филом Хоганом.

Как сообщили Report в МИД, встреча прошла в конструктивной и взаимовыгодной партнерской атмосфере. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС), а также переговоры по новому соглашению, которое станет правовой основой двусторонних отношений.

Фил Хоган искренне поприветствовал министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова и выразил уверенность в том, что новое соглашение даст толчок развитию сотрудничества между сторонами на качественно новом уровне.

В свою очередь, министр Эльмар Мамедъяров проинформировал собеседника о текущем статусе переговоров по новому соглашению, включая вопросы, которые все еще открыты для обсуждения между сторонами.

Комиссар ЕС Фил Хоган отметил важность интенсификации переговоров по вопросам, связанным с торговлей, и предложил, чтобы переговоры по соглашению были завершены и документ был парафирован до саммита Восточного партнерства, который состоится в июне этого года.

Министр Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что азербайджанская сторона выступает за продолжение переговоров конструктивным образом, основанным на равных правах и интересах обеих сторон.

Стороны также высоко оценили вклад Южного газового коридора в энергетическую безопасность Европы.