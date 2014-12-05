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    Глава МИД Азербайджана: Предвзятость мониторингов выборов БДИПЧ ОБСЕ может нанести удар по доверию к этому бюро

    Директор БДИПЧ ОБСЕ намерен посетить регион

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 5 декабря в рамках участия на 21-м заседании Совета министров ОБСЕ в швейцарском Базеле встретился с директором Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Михаэлем Линком.

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, во время встречи был обсужден вопрос сотрудничества между БДИПЧ ОБСЕ и Азербайджаном.

    Министр Эльмар Мамедъяров отметил, что предвзятость проведенных организацией мониторингов выборов, подготовка докладов на основе заказов и применение двойных стандартов в отношении именно этих вопросов может нанести вред сотрудничеству и доверию к этому бюро.

    Михаэль Линк в свою очередь отметил, что он заинтересован в сотрудничестве со странами и добавил о намерении посетить регион.

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