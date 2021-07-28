Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Нацассамблеи Пакистана

28 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Кайсером.

28 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Кайсером.

Как передает Report, на встрече председатель парламента Пакистана поздравил азербайджанский народ с победой в Карабахе.

"Поддерживать Азербайджан – гордость для нас. Мы верим, что в будущем наши связи будут еще крепче и теснее. Бакинская декларация открыла путь для развития наших отношений во многих сферах. Я верю, что мы привнесем новшества, особенно в образовательную и энергетическую сферы. Азербайджан всегда был для нас родной страной, так будет всегда", - заявил А.Кайсер.

Дж.Байрамов отметил, что после подписания декларации для наших связей начинается новый этап. Он выразил полную уверенность, что Исламабадская и Бакинская декларации укрепят наши отношения: "Азербайджан всегда ощущает поддержку Пакистана и это вселяет гордость. Пакистан оказал моральную помощь Азербайджану в освобождении своих земель от оккупации".