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Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Нацассамблеи Пакистана

Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Нацассамблеи Пакистана 28 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Кайсером.
Внешняя политика
28 июля 2021 г. 12:26
Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Нацассамблеи Пакистана
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28 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Национальной ассамблеи Пакистана Асадом Кайсером.

Как передает Report, на встрече председатель парламента Пакистана поздравил азербайджанский народ с победой в Карабахе.

"Поддерживать Азербайджан – гордость для нас. Мы верим, что в будущем наши связи будут еще крепче и теснее. Бакинская декларация открыла путь для развития наших отношений во многих сферах. Я верю, что мы привнесем новшества, особенно в образовательную и энергетическую сферы. Азербайджан всегда был для нас родной страной, так будет всегда", - заявил А.Кайсер.

Дж.Байрамов отметил, что после подписания декларации для наших связей начинается новый этап. Он выразил полную уверенность, что Исламабадская и Бакинская декларации укрепят наши отношения: "Азербайджан всегда ощущает поддержку Пакистана и это вселяет гордость. Пакистан оказал моральную помощь Азербайджану в освобождении своих земель от оккупации".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM meets with Speaker of Pakistan's National Assembly
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın XİN başçısı Pakistan Milli Assambleyasının sədri ilə görüşüb

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