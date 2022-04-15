О нас
Аудио новости

Глава МИД Азербайджана принял новоназначенного посла ОАЭ

Глава МИД Азербайджана принял новоназначенного посла ОАЭ 15 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Азербайджанской Республике Мохаммеда Аль Блуши.
Внешняя политика
15 апреля 2022 г. 18:49
Глава МИД Азербайджана принял новоназначенного посла ОАЭ

15 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Азербайджанской Республике Мохаммеда Аль Блуши.

Как сообщает Report, посол вручил копию верительных грамот министру Джейхуну Байрамову.

Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.

Посол Мохаммед Аль Блуши передал Дж.Байрамову приветствия министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейха Абдуллы бин Заида Аль Нахайяна. Он отметил, что за время своей дипломатической деятельности в Азербайджане приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений в ряде сфер, в том числе в области альтернативной энергетики, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, туризма, горнодобывающей промышленности, свободных экономических зон.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BƏƏ-nin yeni səfiri ilə görüşüb

Экслюзивные новости

Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
14 апреля 2022 г. 19:15
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
14 апреля 2022 г. 16:53
Апостольская префектура: Азербайджан - яркий пример мультикультурализма и толерантности
Апостольская префектура: Азербайджан - яркий пример мультикультурализма и толерантности
14 апреля 2022 г. 15:42
Азерсу создает водохранилище на реке Зарыслы в Шуше
"Азерсу" создает водохранилище на реке Зарыслы в Шуше
14 апреля 2022 г. 15:36
Стало известно время очередного заседания комитета Милли Меджлиса в Шуше
Стало известно время очередного заседания комитета Милли Меджлиса в Шуше
14 апреля 2022 г. 15:31
Какие возможности создаст широкий туристический потенциал Суговушана?
Какие возможности создаст широкий туристический потенциал Суговушана?
14 апреля 2022 г. 14:29
ГДП: Правительство одобрило предложения, связанные с водителями мопедов
ФотоГДП: Правительство одобрило предложения, связанные с водителями мопедов
13 апреля 2022 г. 18:46
Проектирование и строительство телебашни в Шуше обойдется в 494 тыс. манатов
Проектирование и строительство телебашни в Шуше обойдется в 494 тыс. манатов
13 апреля 2022 г. 16:46
Всемирный банк предоставит Азербайджану кредиты на льготных условиях
Всемирный банк предоставит Азербайджану кредиты на льготных условиях
13 апреля 2022 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi