Глава МИД Азербайджана принял новоназначенного посла ОАЭ

15 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Азербайджанской Республике Мохаммеда Аль Блуши.

15 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Азербайджанской Республике Мохаммеда Аль Блуши.

Как сообщает Report, посол вручил копию верительных грамот министру Джейхуну Байрамову.

Джейхун Байрамов поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.

Посол Мохаммед Аль Блуши передал Дж.Байрамову приветствия министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейха Абдуллы бин Заида Аль Нахайяна. Он отметил, что за время своей дипломатической деятельности в Азербайджане приложит все усилия для дальнейшего развития отношений между двумя странами.

Стороны обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений в ряде сфер, в том числе в области альтернативной энергетики, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, туризма, горнодобывающей промышленности, свободных экономических зон.