Гендиректор ИСЕСКО высоко оценил работу VI Всемирного форума межкультурного диалога

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мохаммед аль-Малик высоко оценил работу VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мохаммед аль-Малик высоко оценил работу VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

Как сообщает Report, выступая на церемонии закрытия мероприятия, аль-Малик поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву.

Гендиректор ИСЕСКО сказал, что участники мероприятия внесли большой вклад в межкультурный диалог:

"С первых дней существования человечества межкультурный диалог был возможностью для развития связей между обществами. Мы должны поощрять толерантность и ценности сосуществования. Мы хотели бы, чтобы международное сообщество играло ведущую роль в таких вопросах. Наша деятельность в области науки, образования, культуры служит прочной основой. Мы поддерживаем мир и хотели бы внести свой вклад в сохранение мира во всем мире. Вчерашнее выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева стало руководством для нас. Глава государства говорил о лицемерии, двойных стандартах, колониализме и взаимном доверии. Мы должны укреплять нашу солидарность исходя из сказанного президентом Ильхамом Алиевым".