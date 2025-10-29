Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Глава МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 08:26
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турцию с Днем Республики.

    Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

    "Сердечно поздравляю нашу братскую и дружественную Турцию с праздником 29 октября – Днем Республики, знаменующим собой основание Турецкой Республики.

    Турция стала одной из самых могущественных стран, которая с каждым днем ​​становится все сильнее, стремительно развивается и имеет высокий авторитет на международной арене.

    Уверен, что союзнические отношения между нашими странами будут и впредь успешно развиваться по восходящей благодаря нашим совместным усилиям.

    В этот знаменательный день я желаю братскому народу Турции дальнейшего мира, процветания и благополучия", - говорится в публикации.

    Ceyhun Bayramov: Türkiyə-Azərbaycan müttəfiqliyi bundan sonra da inkişaf edəcək

    Лента новостей