Глава МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турцию с Днем Республики.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети X.

"Сердечно поздравляю нашу братскую и дружественную Турцию с праздником 29 октября – Днем Республики, знаменующим собой основание Турецкой Республики.

Турция стала одной из самых могущественных стран, которая с каждым днем ​​становится все сильнее, стремительно развивается и имеет высокий авторитет на международной арене.

Уверен, что союзнические отношения между нашими странами будут и впредь успешно развиваться по восходящей благодаря нашим совместным усилиям.

В этот знаменательный день я желаю братскому народу Турции дальнейшего мира, процветания и благополучия", - говорится в публикации.