İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Ceyhun Bayramov: Türkiyə-Azərbaycan müttəfiqliyi bundan sonra da inkişaf edəcək

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 08:19
    Ceyhun Bayramov: Türkiyə-Azərbaycan müttəfiqliyi bundan sonra da inkişaf edəcək

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türkiyəni Respublika Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, nazir bununla bağlı "X"dəki hesabında paylaşım edib.

    "29 Oktyabr – Türkiyə Respublikasının qurulmasının qeyd olunduğu Respublika Günü münasibətilə qardaş və dost Türkiyəni ürəkdən təbrik edirəm.

    Türkiyə gündən-günə güclənən, sürətlə inkişaf edən, beynəlxalq aləmdə söz sahibi olan ən qüdrətli ölkələrdən birinə çevrilmişdir.

    Əminəm ki, ölkələrimiz arasında müttəfiqlik münasibətləri birgə səylərimizlə bundan sonra da yüksələn xətlə və uğurla inkişaf edəcəkdir.

    Bu xoş gündə, qardaş Türkiyə xalqına daim əmin-amanlıq, rifah və firavanlıq arzulayıram", - paylaşımda qeyd olunur.

    Ceyhun Bayramov XİN Azərbaycan-Türkiyə
    Глава МИД Азербайджана поздравил Турцию с Днем Республики

    Son xəbərlər

    08:29
    Foto

    Tacikistan Ali Məclisi Nümayəndələr Palatasının sədri Azərbaycana səfərə gəlib

    Milli Məclis
    08:19

    Ceyhun Bayramov: Türkiyə-Azərbaycan müttəfiqliyi bundan sonra da inkişaf edəcək

    Xarici siyasət
    08:15
    Foto

    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    08:13

    XİN: Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı gələcək nəsillər üçün örnək olacaq

    Xarici siyasət
    08:02
    Foto

    ABŞ-də ANAMA əməkdaşına və itinə "İlin minaaxtaran it komandası" mükafatı təqdim olunub

    Maraqlı
    07:30

    Ağdərənin Həsənriz kənd sakini: Otuz ildən çox idi ki, bu günü gözləyirdik

    Daxili siyasət
    07:11
    Foto

    Ağdamın Xıdırlı və Ağdərənin Həsənriz kəndlərinə növbəti köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    07:07

    ABŞ hərbçilərinin qayıqları məhv etməsindən sonra Amerika səfiri Meksika XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    06:46

    Keçmiş məcburi köçkün: Yurda qayıtmaqdan gözəl gün yoxdur

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti