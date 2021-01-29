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Глава МИД Азербайджана поблагодарил Туркменистан

Глава МИД Азербайджана поблагодарил Туркменистан Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил с заявлением от имени стран-членов Движения неприсоединения (ДН) на мероприятии в видеоформате, посвященном церемонии открытия Международного года мира и доверия.
Внешняя политика
29 января 2021 г. 21:16
Глава МИД Азербайджана поблагодарил Туркменистан

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил с заявлением от имени стран-членов Движения неприсоединения (ДН) на мероприятии в видеоформате, посвященном церемонии открытия Международного года мира и доверия.

Как сообщает Report, министр, выразив благодарность Туркменистану за эту важную инициативу, приветствовал принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 73/338 от 12 сентября 2019 года.

В связи с тем, что содействие и поддержка международного мира является важнейшим вопросом для ДН, в том числе на 18-м саммите в Баку в октябре 2019 года, главы государств и правительств государств-членов движения еще раз подтвердили надежность целей и принципов Устава ООН, а также норм и принципов международного права, которые являются незаменимыми в обеспечении мира и безопасности, верховенства закона, экономического развития и социального прогресса, а также в защите и поощрении всех прав человека.

Была отмечена решимость ДН работать во имя многополярного мира путем усиления ООН и многосторонних процессов, что неоценимо для обеспечения интересов наших наций и человечества в целом.

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