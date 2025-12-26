Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Глава МИД: Азербайджан победил во всех 14 выборах в международных организациях в 2025 году

    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 15:38
    Глава МИД: Азербайджан победил во всех 14 выборах в международных организациях в 2025 году

    В 2025 году Азербайджан 14 раз выдвигал свою кандидатуру на выборах в различных международных организациях, и в каждом из них одержал победу.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая с итогами года.

    "Это напрямую связано с ростом международного авторитета Азербайджана", - подчеркнул Байрамов.

    Nazir: Bu il beynəlxalq təşkilatlarda irəli sürdüyümüz 14 namizədliyin hər birində qələbə əldə olunub
    Azerbaijan won all international candidacy bids put forward in 2025, Minister Bayramov says

