Глава МИД: Азербайджан победил во всех 14 выборах в международных организациях в 2025 году

В 2025 году Азербайджан 14 раз выдвигал свою кандидатуру на выборах в различных международных организациях, и в каждом из них одержал победу.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая с итогами года.

"Это напрямую связано с ростом международного авторитета Азербайджана", - подчеркнул Байрамов.