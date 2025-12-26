Глава МИД: Азербайджан победил во всех 14 выборах в международных организациях в 2025 году
Внешняя политика
- 26 декабря, 2025
- 15:38
В 2025 году Азербайджан 14 раз выдвигал свою кандидатуру на выборах в различных международных организациях, и в каждом из них одержал победу.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая с итогами года.
"Это напрямую связано с ростом международного авторитета Азербайджана", - подчеркнул Байрамов.
