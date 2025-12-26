İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Nazir: Bu il beynəlxalq təşkilatlarda irəli sürdüyümüz 14 namizədliyin hər birində qələbə əldə olunub

    Xarici siyasət
    • 26 dekabr, 2025
    • 15:29
    Nazir: Bu il beynəlxalq təşkilatlarda irəli sürdüyümüz 14 namizədliyin hər birində qələbə əldə olunub

    Azərbaycanın 2025-ci ildə beynəlxalq təşkilatlarda irəli sürdüyü 14 namizədliyin hər birində qələbə əldə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 2025-ci ilin yekunlarına dair hesabatı təqdim edərkən deyib.

    Nazirin sözlərinə görə, 2025-ci ildə Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda irəli sürdüyü 14 namizədliyin hər biri uğurla nəticələnib:

    "Bu, Azərbaycan beynəlxalq nüfuzunun artması ilə bilavasitə bağlıdır".

