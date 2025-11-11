Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Глава МИД: Азербайджан готов оказать необходимую поддержку для устранения последствий авиакатастрофы

    Внешняя политика
    • 11 ноября, 2025
    • 22:17
    Глава МИД: Азербайджан готов оказать необходимую поддержку для устранения последствий авиакатастрофы

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил своему турецкому коллеге Хакану Фидану.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, Дж. Байрамов выразил соболезнования братской Турции в связи с крушением ее военно-транспортного самолета С-130 и пожелал упокоения погибшим членам экипажа, а их близким - терпения.

    Также было отмечено, что азербайджанская сторона поддерживает постоянный контакт с соответствующими государственными органами Турции и Грузии в связи с происшествием. Глава МИД Азербайджана отметил готовность страны принять участие в поисково-спасательных работах и оказать всю необходимую поддержку для устранения последствий авиакатастрофы.

    Хакан Фидан поблагодарил за соболезнования и поддержку в этот тяжелый день.

