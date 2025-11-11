Глава МИД: Азербайджан готов оказать необходимую поддержку для устранения последствий авиакатастрофы
Внешняя политика
- 11 ноября, 2025
- 22:17
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил своему турецкому коллеге Хакану Фидану.
Как сообщили Report в МИД Азербайджана, Дж. Байрамов выразил соболезнования братской Турции в связи с крушением ее военно-транспортного самолета С-130 и пожелал упокоения погибшим членам экипажа, а их близким - терпения.
Также было отмечено, что азербайджанская сторона поддерживает постоянный контакт с соответствующими государственными органами Турции и Грузии в связи с происшествием. Глава МИД Азербайджана отметил готовность страны принять участие в поисково-спасательных работах и оказать всю необходимую поддержку для устранения последствий авиакатастрофы.
Хакан Фидан поблагодарил за соболезнования и поддержку в этот тяжелый день.
