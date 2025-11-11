İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Nazir: Azərbaycan təyyarə qəzasının nəticələrinin aradan qaldırılması üçün lazımi dəstəyi göstərməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    • 11 noyabr, 2025
    • 22:09
    Nazir: Azərbaycan təyyarə qəzasının nəticələrinin aradan qaldırılması üçün lazımi dəstəyi göstərməyə hazırdır
    Ceyhun Bayramov

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov türkiyəli həmkarı Hakan Fidana zəng vurub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) bildirilib.

    C.Bayramov Azərbaycandan Türkiyəyə istiqamətlənən qardaş Türkiyəyə məxsus C130 tipli hərbi nəqliyyat təyyarəsinin Gürcüstan ərazisində qəzaya uğraması ilə əlaqədar başsağlığı diləklərini çatdırıb, vəfat edən təyyarə heyəti və hərbçilərə Allahdan rəhmət, doğmalarına səbir arzulayıb.

    Qəza ilə əlaqədar Azərbaycan tərəfinin Türkiyənin və Gürcüstanın aidiyyəti dövlət qurumları ilə təmasda olduğu barədə məlumat verilib. Azərbaycanın qəzanın nəticələrinin aradan qaldırılması, axtarış və xilasetmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün bütün lazımi dəstəyi göstərməyə hazır olduğu bildirilib.

    Hakan Fidan başsağlığına və bu ağır gündə göstərilən dəstəyə görə təşəkkür edib.

