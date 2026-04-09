Глава МИД Албании: Энергетика остается одним из главных столпов партнерства с Азербайджаном

Министр Европы и иностранных дел Албании Ферит Ходжа обсудил сотрудничество в энергетической сфере с послом Азербайджана в этой стране Анаром Гусейновым.

Как сообщает балканское бюро Report, в центре внимания были вопросы активизации политического диалога и укрепления двусторонних связей.

"Открытие наших посольств в Тиране и Баку стало важным этапом, придавшим новый импульс отношениям. Мы приветствуем этот прогресс и подчеркиваем важность продолжения регулярных контактов на высоком уровне", - заявил Ходжа.

Он подчеркнул, что энергетический сектор остается одним из главных столпов партнерства, обеспечивая конкретные выгоды для региональной энергобезопасности и устойчивого развития.

Также был отмечен значительный потенциал для расширения сотрудничества в сферах логистики, торговли, туризма и культурного обмена.