    Xarici siyasət
    • 09 aprel, 2026
    • 16:16
    Albaniyanın XİN rəhbəri: Enerji sektoru Azərbaycanla tərəfdaşlığın əsas sütunlarından biri olaraq qalır

    Albaniyanın Avropa və xarici işlər naziri Ferit Hoxha Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Anar Hüseynov ilə enerji sektorunda əməkdaşlığı müzakirə edib.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, görüş çərçivəsində siyasi dialoqun daha da intensivləşdirilməsi yolları diqqət mərkəzində olub.

    Həmçinin ortaq maraqlara əsaslanan ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə sadiqlik ifadə edilib.

    "Müvafiq səfirliklərimizin Tirana və Bakı şəhərlərində açılması münasibətlərimizə yeni təkan verən mühüm mərhələdir. Bu irəliləyişi məmnunluqla qarşıladıq və yüksək səviyyəli müntəzəm təmasların davam etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladıq", - deyə nazir əlavə edib.

    F.Hoxha vurğulayıb ki, enerji sektoru tərəfdaşlıq əsas sütunlardan biri olaraq qalır və regional enerji təhlükəsizli, eləcə də davamlı inkişaf üçün konkret faydalar təmin edir:

    "Eyni zamanda, əlaqələndirmə, ticarət, turizm və mədəni mübadilə sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün güclü potensial müəyyən etdik. Regional və beynəlxalq platformalarda davamlı koordinasiyanın əhəmiyyətini, eləcə də ölkələrimizi və xalqlarımızı daha da yaxınlaşdıran praktiki tərəfdaşlıqların qurulmasının vacibliyini vurğuladıq".

    Son xəbərlər

    16:28

    Braziliya çempionatında 10 tur ərzində 10 komanda baş məşqçisini dəyişib

    Futbol
    16:24

    Dağıstanda leysan yağışları səbəbindən mindən çox ev su altında qalmaqdadır

    Region
    16:19

    "Qala Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    16:16

    Bu ilin birinci rübündə 367 nəfər Azərbaycandan deportasiya edilib

    Daxili siyasət
    16:16

    Albaniyanın XİN rəhbəri: Enerji sektoru Azərbaycanla tərəfdaşlığın əsas sütunlarından biri olaraq qalır

    Xarici siyasət
    16:16

    Faiq Qarayev: "Üç-dörd ilə Azərbaycan voleybolunda ciddi irəliləyiş gözləyirik" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    16:15

    Qazaxıstan Azərbaycan və Özbəkistanla "yaşıl enerji" haqqında sazişi ratifikasiya edib

    Region
    16:08

    Azərbaycanda telekommunikasiya sahəsində kolokasiya və birgə istifadə mexanizmləri yaradılacaq

    İKT
    16:01
    Foto

    Gəncədə region ziyalılarının iştirakı ilə dəyirmi masa keçirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti