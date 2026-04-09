Albaniyanın XİN rəhbəri: Enerji sektoru Azərbaycanla tərəfdaşlığın əsas sütunlarından biri olaraq qalır
- 09 aprel, 2026
- 16:16
Albaniyanın Avropa və xarici işlər naziri Ferit Hoxha Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Anar Hüseynov ilə enerji sektorunda əməkdaşlığı müzakirə edib.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, görüş çərçivəsində siyasi dialoqun daha da intensivləşdirilməsi yolları diqqət mərkəzində olub.
Həmçinin ortaq maraqlara əsaslanan ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə sadiqlik ifadə edilib.
"Müvafiq səfirliklərimizin Tirana və Bakı şəhərlərində açılması münasibətlərimizə yeni təkan verən mühüm mərhələdir. Bu irəliləyişi məmnunluqla qarşıladıq və yüksək səviyyəli müntəzəm təmasların davam etdirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladıq", - deyə nazir əlavə edib.
F.Hoxha vurğulayıb ki, enerji sektoru tərəfdaşlıq əsas sütunlardan biri olaraq qalır və regional enerji təhlükəsizli, eləcə də davamlı inkişaf üçün konkret faydalar təmin edir:
"Eyni zamanda, əlaqələndirmə, ticarət, turizm və mədəni mübadilə sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün güclü potensial müəyyən etdik. Regional və beynəlxalq platformalarda davamlı koordinasiyanın əhəmiyyətini, eləcə də ölkələrimizi və xalqlarımızı daha da yaxınlaşdıran praktiki tərəfdaşlıqların qurulmasının vacibliyini vurğuladıq".